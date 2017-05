Cartas de los lectores

Los “si hubiera” no valen

Si hubiera hecho esto. Si hubiera tomado esta o aquella decisión. Si hubiera escuchado. Si hubiera permitido un consejo. Es triste decir que esta expresión “Si hubiera” sale de bocas de quienes lamentan algo o viven una mala experiencia, es sinónimo de fracaso, significa fijar en nuestra mente el error de no haber actuado en el tiempo indicado o sentir remordimiento por haber tomado una decisión equivocada, y en efecto, pensar en ello, nos afecta y nos atormenta aún más al no poder devolver el tiempo para corregir.

“El hombre se hace viejo muy pronto y sabio demasiado tarde” cuando ya han pasado aquellos momentos en que se pudo haber hecho lo apropiado pero no se hizo y nos tortura y nos da vuelta en la cabeza las posibles decisiones y soluciones que se podían haber tomado; sin embargo, con este comportamiento lo único que logramos es castigarnos psicológicamente, sin dejarnos vivir en paz nuestro momento actual y, peor aún, sin resolver absolutamente nada.

“Con el tiempo, nos damos cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estábamos viviendo justo en ese instante” y no lo supimos aprovechar porque estábamos empeñados en mantenernos de manera egoísta, y a veces solitaria, en nuestra propia rutina, dejando de lado maravillosos sucesos de solidaria y gratificante compañía, y que hoy añoramos con un “si hubiera” estado ahí, cuando ya es imposible que se vuelvan a repetir.

Pero también existen los “si hubiera” cuando no estamos conformes con lo que hemos escogido o con lo que nos ha tocado sobrellevar en nuestras vidas, ya sea en el ámbito sentimental, laboral, profesional, comercial o en el desempeño de algún oficio; en que, muchas veces, no nos culpamos nosotros mismos de la equivocada decisión sino que tratamos de buscar culpables todo el tiempo, hasta cuando ya no haya tiempo de enmendar el error, porque nos ha alcanzado inexorablemente la misma que no perdona ni da tregua, aunque da experiencia y sabiduría pero ya tarde: “La vejez”, la que nunca viene sola sino con severos acompañantes que en lugar de cuidarla, la enferman.

Roque Filomena