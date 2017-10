La ‘nueva’ vieja guardia

Cartas de los lectores

Ya una generación de la ‘vieja guardia’ ha partido al destino final. Con ellas se acabó la música, los sitios de encuentro, las viejotecas, las asociaciones de melómanos, la moda de las melenas, los pantalones bota ancha, zapatos plataforma, etc. Su población disminuye, y entre sobrevivientes fluctúan personas entre los 70 y 80 años, quienes conocieron los llamados grilles o estaderos y discotecas, Mi Kiosquito, La Gran Vía, La Saporrita. Son o fueron pensionados de empresas desaparecidas y que quedaban en la Vía 40 y de las antiguas empresas de servicios públicos de esta ciudad. Una “nueva” ‘vieja guardia’ inicia su ciclo de nostálgicos recuerdos y la tendencia es que cuando se encuentran amigo lejanos, ex compañeros de colegios, de trabajo, manifiestan: “Ajá, ¿y cuándo nos reunimos?”. Esta generación puede ser de las que hoy tienen entre cuarenta y cincuenta años de vida. Aún no son viejos. Esa generación es la que creció escuchando al grupo Menudo, Hombres G, las Chicas del Can, el Grupo Botta, Hermanos Zuleta, Binomio de Oro, nuestra música tropical bailable, salsa, música africana y toda la tropilla de merengueros que los deleitó con sus merengues en los años 90. A muchos no les gusta la música de hoy, el rap, el reguetón, la champeta. A las primeras ‘viejas guardias’ en comunicación les tocó el Marconi, el telegrama, y las emisoras en A.M., las cámaras fotográficas. La generación ‘vieja guardia’ de hoy es privilegiada, los teléfonos inteligentes, los grupos en whatsapp, las autofotos llamadas selfies, los rumbeaderos, restaurantes internacionales, muchos modernos centros comerciales. En modas también marcan diferencias y son grandes consumidores. En fin, cada época con sus modas, música y tecnología. Pronto llegará la generación del milenio, que también será ‘vieja guardia’.

Pablo Romo Romo

romoromop@hotmail.com