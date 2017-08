Cartas de los lectores

Desde que el máximo accionista del Junior, Don Fuad Char, anuncia que le va invertir 10 millones de dólares en la contratación de Chará y Teo Gutierrez, me dije: el primero es un gran jugador, pero tenía en duda que costara 4,5 millones de dólares, porque no estaba –ni lo tenía– el señor Pékerman en la selección. Y de Teo era la tercera temporada en Junior, porque en la segunda ‘ni fu ni fa’, pero al correr de los partidos me han demostrado lo contrario. Por ejemplo, el Junior en estos momentos tiene una nómina que no la tiene ningún equipo del fútbol colombiano, se da el lujo de tener dos alineaciones diferentes, y esto lo demostró con el Caldas de Manizales.

A los fanáticos del Junior siempre les he criticado que cuando uno quiere a un equipo tiene que acompañarlo en las buenas y en las malas.

Por eso, amigos hinchas del equipo, no hay que ser hincha nada más cuando el equipo gana, hay que apoyarlo así pierda, así juegue con los equipos llamados chicos, fíjense como se vive en curramba ‘la juniormanía’, los vendedores, las tiendas, las cantinas; cuando juega Junior es un negocio para los vendedores de camisetas, la ciudad es otra.

Señores directivos del Junior, les digo así porque después nos salen en otro año con que ni siquiera le quieren meter plata al equipo y se olvidan de la afición, que les da ingresos cada vez que juega Junior entre 600 y 700 millones de pesos, y la gente feliz en Barranquilla porque ven que sí hay equipo, y tenemos con qué hacer respetar nuestra casa.

Ojalá que esta felicidad que hay en el currambero y en nuestros vecinos de otras ciudades de la Costa Norte de Colombia no se vea defraudeda con volver a decir que los directivos no le quieren meter plata al equipo. Se las dejo ahí.

