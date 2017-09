Hundimientos por despresurización

Cartas de los lectores

Fenómenos de hundimientos de tierra se pudieron apreciar pasados algunos días después del eclipse de Sol el pasado 21 de agosto, lo que no deja de ser un indicio de la forma como afecta el influjo solar y lunar con relación a los momentos angulares y el centro de la Tierra, debido a los efectos de sus fuerzas.

El hundimiento de grandes extensiones de suelos se conoce como subsidencia, y es más frecuente de lo que se cree. En el mundo son varias las ciudades y regiones que sufren significativos perjuicios económicos y daños en su infraestructura por cuenta de este fenómeno.

La subsidencia puede originarse por procesos naturales (endógenos), como fallas geológicas, desplazamientos de las placas continentales o erupciones volcánicas, o por acción del hombre (exógenos), como la extracción del suelo de importantes volúmenes de agua, petróleo o gas, la construcción de túneles o la sobrecarga extensiva del terreno, son estos los que mayores daños suelen causar.

Considerando nuestro hábitat como un sistema, es decir, una pieza cuyos engranajes se corresponden en forma armoniosa para su adecuado funcionamiento, no se entiende el porqué el Ministerio de Minas y Energía, el del Medio Ambiente y las autoridades en general para prevención de desastres y la ciudadanía en general no se pronuncia contra la implementación de la técnica del fracking, ya que a pesar de que se efectúe en lugares diferentes a la Sabana de Bogotá, el mayor impacto o los mayores hundimientos los reportará la Sabana de Bogotá por despresurización compactada debido a su posición geográfica y la composición de su suelo, lo que hará a Bogotá y a la Sabana una ciudad catastrófica a futuro. No es de extrañarnos el día en que se hunda una manzana completa de su urbe. ¡El fracking acabará con Bogotá!

José de Jesús Tejada Maury