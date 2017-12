Hablar de amor

Cartas de los lectores

El Triángulo Amoroso “Devora”. Robert Stenberg, psicólogo cognitivo de la Universidad de Yale, es autor del libro El Triangulo del Amor’ en el que explica su teoría, ya superada, sobre las relaciones matrimoniales, cimentadas sobre tres líneas convergentes: la pasión, la intimidad (comunicación) y el compromiso. Con el tiempo las dos primeras se desgastan, quedando solo la última, si del matrimonio la pareja ha tenido hijos y son padres responsables.

He recordado la teoría de Stenberg porque por estos días, de copas y eliminatorias futbolísticas, se ha difundido la historia de un presunto conflicto entre ‘tiburones’, por un aparente motivo “amoroso”, que enfrentaría a dos conocidos devoradores de redes, es decir dos metedores de pelotas en porterías ajenas. Y las explicaciones que he escuchados sobre ese incidente me motivan a referirme, desde nuestra óptica, al mismo, pues triángulos siempre han existido en la historia íntima y de infamias del amor.

Una de las características de los animales mamíferos, y el ser humano, es la promiscuidad sexual, según la biología. Y que la sociosicologia denomina, con herencia religiosa, infidelidad. Por ello triángulos famosos, de esposas y amantes, han existidos en la bella historia del amor, del matrimonio y de la familia. Para evitar tragedias por el instinto animal, que como cualquier tiburón devora personas y relaciones, la única salida, a mi entender, es la educación. La educación amorosa. Esa que nuestra escuela y nuestra familia ignora por temor y fe. Los instintos se educan. Y la buena educación supera “la zona próxima”, donde nacen y crecen los tiburones del patio. Quien ignora la historia la sufre y la repite.

Háganme caso.

Gaspar Emilio Hernández

gasparemilio0810@gmail.com