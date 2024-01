Gobierno de Petro

Ya van diecisiete meses de estar en la Presidencia de Colombia el doctor Gustavo Humberto Petro Urrego, y para mí su Gobierno es una calcomanía precisa del gobierno de Iván Duque con sus subsidios por aquí y subsidios por allá, ayuditas por aquí y ayuditas por allá, pero no ha iniciado un plan estratégico para dinamizar la economía de nuestro país, la cual está afectada por múltiples factores internos desde hace muchas décadas. Para mí está en deuda con los millones de jóvenes profesionales en las distintas áreas de conocimiento, los cuales le dieron su voto de confianza y les ha quedado mal.

En este tiempo le han cambiado el nombre, algunos le llaman el presidente viajero (porque pasa viajando al exterior); el presidente incumplido (porque siempre llega tarde a donde lo invitan, nunca a la hora exacta); el presidente incomprensible (porque nadie lo comprende), y los antioqueños dicen que el presidente del desastre nacional para diferenciarlo del Frente Nacional.

Por donde andarán los papás del Dr. Gustavo Petro para que lo regañen fuertemente y le digan: “Ajá mijo, toda tu vida batallando para conseguir la Presidencia de Colombia y ahora que estás en ella no sabes qué hacer, te has desgastado durante estos meses en sacar unas reformas con las cuales la mayoría del pueblo colombiano no está de acuerdo, así que pon los pies sobre la tierra y direcciona nuevamente esta nación, ya que hay muchos hogares que están pasando física hambre y más aún con la carestía del servicio de energía eléctrica en la región Caribe”.

A mí me hubiera gustado que a las 7:00 de esta noche Gustavo Petro se dirigiera al pueblo colombiano manifestando las 17 cosas positivas que ha realizado en este tiempo y él diría: “Buenas noches, pueblo colombiano, esto es lo que yo he realizado en este tiempo:

1. Renta ciudadana

2. Renta wayuu

3. Jóvenes en paz

Y se despida, como a mí me gusta estar en el aire, no se preocupen por mí que yo esté viajando, ya que yo siempre regresaré y en estas oportunidades con las buenas nuevas como se presentaron los Reyes Magos hace 2024 años con el Niño Jesús.

OBDULIO ANTONIO JULIO GARCíA

Centenario cubano

La Sonora Matancera

En este mes de enero la indiscutible música cubana celebrará 100 años de haberse fundado, en la ciudad de Matanzas, la muy popularísima organización La Sonora Matancera.

La que comenzó con la razón social de Tuna Liberal, posteriormente se convirtió en el Sexteto Soprano y de ahí a Sonora Matancera simplemente, después de haber abandonado otras denominaciones como estudiantina y conjunto, sigue resonando para deleite de todos sus admiradores.

La Sonora Matancera marcó una época muy amplia por la cual se destacaron cantantes de varias nacionalidades, incluyendo Colombia, como lo fueron el barranquillero Nelson Pinedo y la cartagenera Gladys Julio. Cualquier músico o vocalista que hubiera grabado uno o más discos con este grupo, de hecho aseguraba o reforzaba de ahí en adelante su éxito artístico.

A partir de su primera visita a Colombia en los carnavales de febrero de 1955, el denominado Decano de los conjuntos cubanos no cesó de aparecerse en cualquier ciudad del país con un lleno asegurado de asistentes.

En este centenario de la Sonora Matancera, la huella de su presencia se ha hecho sentir cuando muchas agrupaciones de distintos países la han imitado con mucho acierto. Su formato de Sonora determinado por las trompetas hizo que con ese encabezamiento aparecieran otros grupos como la Sonora borínqueña, la Sonora mexicana, la Sonora costarricense, la Sonora Nor de Tokio, etc., y en nuestro caso, la Sonora Cordobesa, la Sonora Curro,la Sonora pelayera etc.

Dejamos ahí y esperamos que este año las voces de Bienvenido Granda, Daniel Santos, Celia Cruz y demás nos sigan deleitando con sus éxitos que contribuyeron a engrandecer el nombre de la Sonora Matancera.

José Portaccio Fontalvo