Espacio público y Código de Policía

Cartas de los lectores

En días pasados publiqué en esta misma columna un artículo titulado “La injusticia de la justicia”, pero tenía relación más que todo con la corrupción que nos está azotando por estos meses desde todos los ángulos y puntos cardinales del territorio colombiano y fronteras. Hoy quiero referirme a la problemática existente entre los tenderos y el nuevo Código de Policía que ha traído muchos dolores de cabeza a los primeros por las múltiples interpretaciones de espacio público, ya que no se les permite la venta de cervezas porque supuestamente no reúnen ciertos requisitos que son exigidos por el nuevo código, ya que la Policía tiene un concepto sobre ello y los tenderos tienen otro. Y la razón por la cual me referí al artículo anterior “La injusticia de la justicia” es sencillamente porque los tenderos hoy 24 de octubre realizan una marcha por la ciudad para exigirle al Gobierno distrital que tome asuntos sobre este caso que económicamente los está perjudicando, y de paso las arcas departamentales han disminuido sus saldos de tesorería por el no flujo de los impuestos a las cervezas, y sin embargo la semana pasada se llevó a cabo un espectáculo que no solo ocupó el espacio público sino una vía publica, desde la calle 74 casi hasta la calle 72, desde las primeras horas de la mañana hasta la madrugada del día lunes o sea que se está aplicando una ley del embudo, buena para los poderosos y mala para los pobres tenderos. Les sugiero a los tenderos que soliciten semanalmente un permiso a la Alcaldía para vender cervezas en sus sitios, no en la vía pública como lo hicieron los otros, sino sobre sus terrazas para así tener en cuenta el derecho a la igualdad.

David De Diso García Barceló

