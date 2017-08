Devolverle la lluvia a Barranquilla

Cartas de los lectores

En pleno siglo XXI ya no somos tan caídos del zarzo como solía creerse.

Hace varios años se escuchó que pensaban secar el Lago del Cisne para construir una urbanización en ese lugar, el Parque Natural Salamanca arde desde hace varias semanas-no quiero ni pensar en broma que es la solución conjunta de solucionar el “problema de Campo Alegre”.

En Barranquilla se presentó una brisa inusual en temporada no acorde con el ciclo del Sol, el mes de mayo, recuerdo el disco “aguacero de mayo viene de Puerto Rico”, las tormentas eléctricas y el comienzo de la primavera, las cigarras, etc.

En España ha venido sucediendo una estrategia utilizada desde la Segunda Guerra Mundial, se desarman nubes con microondas para causas sequías en territorio enemigo.

Estamos a tiempo para iniciar la investigación y verificar a través de qué sistemas de antenas (se presume que lo están haciendo por medio de las antenas de celulares), razón por la cual las autoridades ambientales deben verificar esta información y sancionar ejemplarmente a estos depredadores que están secando cuerpos de agua y destruyendo al parque Isla Salamanca.

Le recomiendo a cualquier ingenuo que jamás vaya a comprar vivienda construida sobre lagos secados porque la naturaleza le cobrará este acto de depredación.

A mí no me venga con el fenómeno de El Niño, porque el niño solo afecta la actividad pesquera del sitio en donde se produce y este consiste en que la corriente de Humboldt que es fría, se ve reemplazada por una cálida superficial(de 12 grados centígrados pasa a 17),esto ocasiona que algunas especies marinas se desplacen hacia el lado opuesto a este fenómeno(transgresiones y regresiones interoceánicas) y es el principal “síntoma del niño” nada que ver con el régimen de lluvias, esto fue una estrategia del gobierno del año 1992-1994 para tapar el desfalco del sector eléctrico y ante la deuda de las electrificadoras locales, tocó a todos los marranos de Colombia pagar un servicio no prestado.

Urbanizadores depredadores, enemigos de la humanidad, devuélvanle la lluvia a Barranquilla y no destruyan el lago el Cisne, y el parque Isla Salamanca y el ministerio del Medio Ambiente a sancionar a los responsables a verificar la emisión de ondas rompe nubes, que también afectan el clima en la biósfera.

