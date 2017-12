Cartas de los lectores

He visto que hay bastantes aspirantes a la presidencia de la República, pero entre muchos no he sabido de alguno que se pronuncie contra la corrupción reconociendo que lo que hacen los corruptos es lo mismo que la sede del gobierno nacional con su rutinario ejercicio de la presunción de que los poderes políticos confieren legítimas prerrogativas de lucrarse de ellos quien manipulables los tenga.

Entiendo que por cobardía u oportunismo ninguno perturbe costumbres atávicas coloniales de la ciudad de Bogotá con las prepotencias (electoral entre tantas) que ha llegado a concentrar y acumular mediante la referida presunción, pero dando por aceptable ese modelo suyo de corrupción lucrativa impune que está a la vista de todo el país no tiene entonces ningún sentido pretender que no haya abundancia de personas que junto con la nación en general, su vida y su evolución, resultan corrompidas por un dominante poder corruptor, que contiene y ostenta los poderes políticos institucionales supremos de la nación colombiana con la inocultable prioridad de lucrarse de ella. Perversiones políticas que son excelente garantía de porvenir peor, por mucho que se recurra a distracciones, paliativos y encubrimientos, o se perfeccionen disfraces de democracia, o se crea en posibilidades de paz con tranquilidad popular a la cual junto con genuina democracia no dejaré de aspirar proporcionando necesario fundamento.



Eduardo Urueta Alzamora