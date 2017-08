Bienes a sus espaldas

Cartas de los lectores

Tanto que hemos criticado el proceso 8000 y la famosa frase de Samper “todo fue a mis espaldas”. Recuerdo esos días de escándalo sobre el tema. De ahí en adelante todo ha sido a espaldas de todos, ¡qué maravilla!, es como la lámpara de Aladino, se frota y zas, zas, zas.

Tenemos un país de políticos sordos, ciegos e idiotas, que no saben qué pasa, que no saben lo que sus subalternos hacen, que se enteran de lo que sucede sorpresivamente a través de los medios de comunicación.

Por ejemplo: si a mí me aparece en mi minúscula cuenta de ahorros –que casi siempre está en unos $20.000– un saldo de $100.000.000 millones por ejemplo, tal es mi susto que salgo a mil para el banco a preguntar sobre ese dinero que no es mío. Nunca me ha pasado que un alma caritativa se apiade de mí y me consigne un significativo valor. Tan de malas yo.

Pero sucede que a estos personajes les aparecen saldos en sus cuentas nacionales y extranjeras y no se explican de dónde salió el dinero. Igual les aparecen propiedades de la nada, que no han sido heredadas, pero ahí están.

Pero eso sí, la inocencia brilla para todo. Nadie se explica cómo llegó el dinero, ni las propiedades. Ninguno manejó las cuentas, y los predios son adquiridos hace mucho tiempo por una gran oportunidad que se les presentó.

Qué vaina, a mí no me pasa eso, ¿será que tengo mala suerte, o me falta algo para ser idiota?

