Cartas de los lectores

¡Añoranzas de un juniorista!

Tenía 8 años cuando mi padre (q.e.p.d.), me invitaba al estadio Romelio Martínez a ver jugar al Junior de Barranquilla. Era algo impresionante; la algarabía de la gente y la Cumbia Soledeña. Era una emoción ver al equipo llegar al estadio con grandes figuras como D´cunha, Rada, Dida, Othón Valentín, Nelson Díaz, Pibe Valderrama y otras figuras que alegraban a la afición de esta ciudad.

Con mi padre íbamos de excursiones a todas las ciudades donde jugaba Junior. Para ir al estadio, teníamos que madrugar. Algunas veces iba a las tribunas de sol y debíamos hacer filas desde las 7:00 a.m. y esperar la hora del partido a las 3:30 p.m., pero se hacía con gusto, todo por ver al Junior!

Los días jueves se ponía la boletería en venta y debíamos estar pendientes porque a las dos horas se agotaban y se tenía que comprar revendida. Donde iba Junior, el estadio se llenaba, por sus figuras, su afición. El Junior de Barranquilla hacía respetar su casa. Eran otras épocas. Hoy ya no se ven figuras, sino jugadores desechados de otros equipos, se ha perdido el entusiasmo.

A los directivos les da igual si la afición va o no al estadio, algo realmente triste. Me pregunto: ¿Por qué no se puede armar un equipo con tres grandes figuras y buenos refuerzos? El Estadio Metropolitano estaría de bote en bote. Esto requiere de benchmarking por parte de los directivos, a través de organizaciones como el Barcelona o Real Madrid. La afición exige cambios urgentes, comenzando con los directivos del equipo. Esperemos que no sea demasiado tarde. De todas maneras, seguiré siendo juniorista!

Humberto Sparano Rada

hsparano@gmail.com