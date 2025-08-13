Miguel Uribe Turbay murió luchando por su vida después de más de dos meses de agonía, tras recibir tres tiros por parte de un menor de 14 años. (Bogotá, enero 28- 1986; ibídem agosto 11 2025). Senador de la República, el más votado en el 2022, y precandidato presidencial para el 2026.

Hacía campaña en un parque del barrio Modelia cuando fue baleado. Del Partido Liberal terminó en el Centro Democrático. No hace ni dos meses murió su abuela Nidia Quintero de Balcázar, ex primera dama de Colombia. Su madre, la periodista Diana Turbay, también fue asesinada por el capo Pablo Escobar Gaviria, Miguel tenía 5 años. Deja huérfano a un niño de solo 4 años, una esposa y unas hijas quienes lo acogieron como a un padre.

Abrazo solidario a su familia por tan terrible desenlace.

Helena Manrique Romero