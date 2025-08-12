Es seguro, las manifestaciones aumentan la estigmatización y polarización política y el presidente hizo muchos anuncios y tuvo muy poca gestión.

Comienzo por afirmar que escribo las presentes impresiones como uno de los millones de ciudadanos de a pie que hay en Colombia; no voy a calificar el sistema de gobierno de Gustavo Petro de malo, regular y mucho menos como bueno; pero sí debo asegurar que faltando apenas un año de su mandato se ha distinguido por aumentar la estigmatización y la polarización política.

Además, en lo transcurrido de su gobierno el resumen es el de muchos anuncios y muy poca gestión y en cuanto a lo que más ha afectado a la población es la premonición presidencial del “Shu, Shu, Shu”, para hacer colapsar el sistema de salud; también la creciente inmoralidad administrativa y la inseguridad en todo el país es alarmante; además en la administración petrista él ha pretendido gobernar a base de mensajes por las reses o plataformas sociales. o sea, los llamados X, anteriormente Twitter.

En materia del servicio de la salud, a través de las EPS, el mandatario lo que ha logrado es que los pacientes compren sus medicamentos y muchos son los que deben pagar, con sus ingresos, consultas con médicos especialistas; son muchísimos los ejemplos concretos de la anterior situación y se registran a lo largo y ancho de Colombia. Lo más lamentable es que un paciente, sin el suministro de medicamentos ni atención pronta de un médico especialistas, puede morir.

El problema de la salud es demasiado visible en todo el país por estar afectando a millones de pacientes y no es por culpa de los médicos ni del personal en general que labora con dedicación, decoro y profesionalismo en todo el sistema.

Ahora lo que deseamos del gobierno de Gustavo Petro es menos plaza pública y que mejore su administración; las manifestaciones públicas, protestas, etc., solo aumentan la estigmatización y la polarización política y un mandatario de cualquier nación no debe promover y mucho menos participar en esta clase de movimientos.

En súper síntesis y para que queden claras estas apreciaciones la administración de Gustavo Petro llegó a 3 años y la verdad sea dicha, en lo transcurrido de su gobierno, el resumen es el de muchos anuncios que no ha cumplido por muy poca gestión y lo peor dudamos que en lo poco que resta de su mandato logre lo prometido.

Jorge Enrique Giraldo Acevedo,

Fusagasugá, Cundinamarca

jgiraldoacevedo@yahoo.es