Me han declarado sordo. Pero, ¿qué es la sordera? Me imagino que para la mayoría de las personas el concepto sigue siendo similar al que manejé hasta cuando me correspondió padecer esta enfermedad, que considero hereditaria, al detectar que mi madre presentaba los mismos síntomas.

Es muy común asimilar la sordera al silencio total; pero en este momento, cuando la sufro, puedo afirmar que esto es un error y me siento obligado a contribuir a mejorar el concepto de sordera, manejado popularmente, plasmando mi conocimiento empírico en algún escrito que contribuya a esto y que sea útil no solo a los especialistas en audiología, quienes seguramente, ven crecer sus conocimientos escuchando a sus pacientes, sino también a todos aquellos que se dedican a la educación, ya que ‘mejorar la comunicación’ debe ser uno de los objetivos de su profesión.

Yo oigo, pero no distingo los sonidos. Pienso que si en esto consiste actualmente la sordera, es necesario admitir que se trata de una enfermedad más grave que el silencio total, que anteriormente la definía, pues se trata de una enfermedad que tiene que ver con la disminución de la inteligencia. Antes los distinguía; ahora no los distingo; lo cual me impide participar en cualquier conversación. No dudo que los profesionales de la audición distingan varias clases de sordera; pero dudo que cuenten con el audífono apropiado para cada una de ellas.

Me atrevo a pensar que el remedio, en muchos casos, no está en ellos sino en la educación: Introducir en el pénsum escolar una cátedra que yo llamaría ‘Cátedra de comunicación’, destinada a fomentar el arte del “saber hablar”. Esto sería algo efectivo que, en muchos casos, evitaría el uso de audífonos. En esta cátedra se tendrían en cuenta muchos aspectos, objeto de la educación que debe ser impartida en la escuela. Enumero algunos de ellos, seguro de que existen muchos otros, que dejo a mis lectores: Buena pronunciación; (vocalización).

Evitar la precipitación (pausa y medida). No interrumpir a quien tiene la palabra (urbanidad). Evitar cambio de tema hasta que, de común acuerdo, este se haya agotado. Pero lo principal: El reto: invitar a esta cátedra a personas con dificultades auditivas, logrando al final su integración y participación total.

Carlo Salberti Van d´Hernann