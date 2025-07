Eventos como el maratón Barranquilla 10K, realizado el día sábado 27 de noviembre, son indicadores de la importancia y creciente protagonismo de la Puerta de Oro en el contexto nacional e internacional. Estos acontecimientos son necesarios para refrescar el alma de la ciudad que, girando en torno al deporte, busca rescatar ese civismo que un día fue muy fuerte en esta comunidad que tiene la fortuna de habitar uno de los sitios geográficamente más bendecidos del planeta.

Esta floreciente urbe merece este y muchos más eventos de alto impacto participativo, por lo que es necesario que las autoridades estén a la altura para ello.

stos eventos requieren una planeación y organización que garanticen al resto de ciudadanos que su cotidianidad no se vea perturbada. Este comentario lo hago por cuanto el mencionado maratón tuvo por escenario las pocas vías arterias que tiene nuestra cada vez más congestionada ciudad, muchos ciudadanos quedamos bloqueados por cerca de tres horas, pues como era obvio, no se permitía el tránsito vehicular por las calles que necesariamente debíamos utilizar para llegar a nuestros destinos con evidente trastorno y perjuicio para vehículos particulares y de servicio público. Barranquilla y su área metropolitana cuentan con aproximadamente tres millones de habitantes, y la infraestructura vial no es correspondiente a este crecimiento demográfico, por lo que cualquier cierre de una o más de sus vías principales genera traumatismos para sus pobladores. Las autoridades distritales deben pensar menos parroquialmente y planificar este tipo de eventos que engrandecen la ciudad, de una forma que no se convierta en algo negativo en vez de positivo.

El evento del sábado pudo organizarse por la Vía 40 o la prolongación de la carrera 53, a partir de La Circunvalar, por ejemplo, minimizando así el trastorno generado en lo más álgido del casco urbano. También hay que comentar que el papel de las autoridades de Tránsito pudo ser mejor empleado con más y mejor criterio, pues su misión se limitó a cerrar las intersecciones de las vías arterias reservadas para el maratón y en cambio no aportaron ninguna solución al maremágnum generado por la congestión vehicular resultante de los desvíos obligados a las pocas vías alternas, en las cuales el tráfico vehicular resultó un verdadero caos sin presencia ninguna de autoridades de tránsito. ¡Es hora de una vez por todas de pensar en grande! ¡Barranquilla se lo merece!

Jorge Siman A.

C.C. 7.451.104