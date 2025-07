caricatura.jpg

Nos maravillamos día a día por los impresionantes adelantos cognitivos que proclaman científicos de todos los pelambres, tanto en el ámbito de las disciplinas aparentemente ajenas a la biología, como las directamente relacionadas con esta, en particular con la existencia humana.

La biología molecular determinante en la actualidad del gran avance alcanzado con la producción y manipulación de la vida adquiere trascendencia tal que al tiempo que ahora vivimos se le denomina el siglo de la biotecnología.

Laboratorios de países desarrollados con el incentivo cuestionable de la todopoderosa industria farmacéutica juegan con elementos celulares primordiales para la creación de cualquier forma de vida a partir de la magna infraestructura montada tras el proyecto genoma humano. Al parecer, el mayor obstáculo para la creación de vida humana artificial, de una segunda naturaleza o un nuevo génesis como señala Jeremy Rifking, ha sido la construcción de la membrana celular; ya el núcleo y demás componentes citológicos están diseñados sintéticamente.

Mientras esto sucede, la ciencia y tecnología médica de la que tanto nos ufanamos sus practicantes no muestra adelantos concluyentes para desaparecer la gran calamidad de cualquier ser humano: el dolor físico o nociceptivo.

Pareciera que la neutralidad moral y el ateísmo que pregonan muchos de los que se aventuran a fabricar seres humanos se postrara ante la escatología religiosa de soportar por amor a Dios el designio frágil inscrito en nuestra substancia material.

Hace 2.500 años, Hipócrates consideraba la práctica de la cirugía como el fracaso de la medicina, lo mismo podríamos pensar, en consecuencia, cuando en pleno siglo XXI el tratamiento fallido del dolor del cuerpo sigue siendo enorme frustración no solo de las carreras quirúrgicas, sino también de la sapiencia médica en general. No obstante los esfuerzos hechos por los prohombres de mi especialidad, la anestesiología, el reto para vencer esta desventura permanece como urgencia inaplazable para los vivos como para las criaturas que, en un futuro no muy remoto, habrán probablemente de habitar la Tierra en forma asexuada.

Teobaldo Coronado Hurtado



MD. Magíster en Filosofía