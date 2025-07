Con gran despliegue en su primera y segunda páginas del mejor diario de Colombia se escribió sobre un llamado “Cluster” Vallenato. Esa voz, “clúster” no existe en castellano, según me lo indican mis diccionarios, uno de la casa Larousse, 1988, y otro de la RAE, 1992. Esa voz sí existe en el inglés, que en él significa grupo, racimo, enjambre, hato y manada (sustantivos) o arracimarse, agruparse y apiñarse (verbos). Qué bueno sería que los autores del escrito, o Ud., señor Director, me dijeran qué significa “Cluster Vallenato” como también a sus innurebables lectores, que a lo mejor tampoco tienen idea del significado de su titular.

Gracias. Por otro lado no está de más decirle que es admirable la capacidad de componer que tienen los autores de los aires valduparenses, como sus connotaciones poéticas en muchos de sus cantos, como que también esta música es la que más se escucha en el 90% de nuestro país. De los años sesenta hacia atrás, esos sones eran puramente magdalenenses. Y en los demás departamentos de la Costa mandaban la parada el porro y el merecumbé. Mientras que en el interior del país era preponderante la música ranchera y los tangos. Hoy, teniendo en cuenta la penetración de la música de acordeón, sería bueno que se utilizara, no como música parrandera, sino como música mensajera para mejorar el comportamiento humano y el uso del castellano.

Cordial saludo.

Alberto M. Lamadrid Orozco

Defensor del Idioma

alberto_lo@hotmail.com