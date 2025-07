No me queda ninguna duda, tal como lo escribió Daniel Samper Ospina en su columna de la revista Semana, su exmajestad Álvaro Uribe Vélez necesita urgente ser internado en Sibaté, así no haya cupo. Que le construyan una celda aparte y lo encierren rápido.

Ya no solo son los ojitos brincándole de un lado a otro, de manera inquietante, ni los trinos que nos alegran cada mañana, por lo divertido de los mismos.

La cosa se complica, porque ahora pasó la frontera venezolana e incita a la oposición de Chávez a una rebelión contra el presidente Juan Manuel Santos por tener relaciones amistosas con el país vecino.

Cito textualmente las declaraciones del excanciller Guillermo Fernández de Soto: “Me parece un error que desde Colombia se haga oposición a Chávez”. No es un error, es un horror producto de una mente enferma, que padece ‘ausentitis aguditis de poder’. Una cosa es la oposición dentro de Colombia, lo cual está bien, pues tenemos una democracia, y otra, promover revueltas en el país vecino. Eso les corresponde solamente a los venezolanos, ellos que resuelvan sus problemas internos con Chávez. Es peligroso fomentar estas revueltas en un país donde no hemos podido resolver nuestro problema interno con la guerrilla, paramilitares y demás bandas fuera de la Ley.

Magda Correa De Andreis

Macode38@hotmail.com