Tenemos el suficiente tiempo para analizar el comportamiento de la Selección en los dos partidos en Barranquilla, para reorganizarla y hacer las recomendaciones que este caso amerita.

Deberíamos formar una comisión técnica donde podrían estar entrenadores, periodistas y exjugadores como el Pibe Valderrama y el Chicho Serna, por nombrar dos, y sentarse a manteles con la dirección técnica, analizar línea por línea, por ejemplo, los centrales Perea y Yepes ya dieron su ciclo, no son titulares en sus equipos, si ven partidos del fútbol español se darán cuenta de lo mal que anda Perea, y además lo usan como lateral. Lo que necesita un análisis profundo y un cambio es el medio campo de contención: ni Guarín ni Aguilar y mucho menos Bolívar, que quitan bola con falta y sus pases son erráticos y pierden la bola con facilidad. Deberían probar con otros jugadores como Robayo y Alexánder Mejía, figura joven del Once Caldas. Capítulo aparte merece el análisis de la delantera.

En la pasada Eliminatoria, la producción de goles de los delanteros fue ínfima, y vamos por el mismo camino. Hacer partidos de fogueo con selecciones de jerarquía para ir moldeando el equipo titular, y otro caso, aunque parezca una paradoja, es que el calor de Barranquilla afectó notablemente a la Selección, terminaron más enteros Venezuela y Argentina; lo que se creía una ventaja para nosotros, fue todo lo contrario, esto amerita un análisis profundo, tenemos tiempo para enderezar las cargas, para ver si por fin podemos asistir a otro Mundial y no sacar excusas. Hay que trabajar, trabajar y trabajar, pero todos unidos en torno a la Selección. Ahora que están de moda las redes sociales, se deberían mandar a la federación aportes constructivos, cualquier idea que se tenga, por descabellada que sea, así salen grandes soluciones. Hay que tener en cuenta que el fútbol arte se acabó, ahora prima el físico, la marca, la estrategia, así Venezuela le ganó a la Argentina y nos empató a nosotros, hay que tener en cuenta esto para el llamado de jugadores, jugadores que tengan, como se dice popularmente, fuelle para los 90 minutos, y capacitarlos mentalmente. Los técnicos de ahora, por ganar han hecho del fútbol una guerra, tenemos que tener 22 ‘guerreros’, el único equipo que practica el fútbol arte es el Barcelona, pero tiene una pléyade de astros y al mejor del mundo, y todos los jugadores cuando hay que defender se ponen el overol, ¿cuántos goles no han hecho cuando Messi ha quitado balones desde su defensa? Con la Selección hay que hacer como en Brasil y Argentina, que sea un problema de Estado, de lo contrario no vamos a ningún Pereira.

Antonio María Guzmán G.

Miami, Florida