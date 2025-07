Jugaron como siempre y perdieron como siempre. Es una vergüenza el haber perdido en Barranquilla 1-2 ante Argentina. La Selección Colombia de Fútbol no tiene equipo, tiene ególatras y fanfarrones.

Las excusas de siempre: el calor, la humedad, la ausencia de la lechuza, etc. etc. El novel técnico Leonel Álvarez no hace cambios, como dos inexpertos junto al asesor Julio Avelino Comesaña, discutiendo en plena cancha la improvisación y la mediocridad que no condujo a nada. A Brasil no iremos en el 2014, sin ‘bolillo’ y con ‘papito’ es la misma vaina.

Si Bogotá hubiere sido la sede la Selección se habrían congelado, en La Arenosa se derritieron, y en un clima medio se hubieran desaparecido. Ahora hasta junio del 2012, con las mismas excusas y sin resultados.

Helena Manrique Romero

Bogotá