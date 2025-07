Muchas personas, sobre todo algunos docentes, me han solicitado que consulte sobre el caso que se viene presentando en el Itida, para que trate de dar una explicación a lo que está sucediendo, no de ahora, sino con anterioridad, ya que en el 2010 también se presentó un caso con un estudiante, el cual también falleció, con sintomatología similar a la de los dos niños ocurridos en estos meses en lo que va corrido del año, además de haber varios casos no confirmados.

Los síntomas presentados por las víctimas son siempre los mismos: fiebre, dolor de cabeza, mareos, vómitos y malestar general, pese a que nuestros profesionales en materia de salud no saben de qué se trata.

Una investigación debe obtener un resultado en 72 horas como tiempo máximo para un caso como estos, pues, el tiempo pasa y no hay un resultado científico de parte de nuestros institutos.

Mi primera impresión como investigador –yo no he analizado muestras, ni he colocado reactivos para detectar si se trata de algún microorganismo, sea bacteria, virus u hongo, pero por la sintomatología– me lleva a concluir que estamos frente a un caso de contaminación, puede ser por agentes químicos o por material radiactivo; he calificado esta sintomatología con el síndrome de Huanchaco, para hacer referencia al caso sucedido durante el gobierno del presidente César Gaviria en el cuatrienio 1990-1994, conocido como el periodo de importación de chatarra química y radiactiva, muchos desechos no solo fueron enterrados en la escuela de Huanchaco (Valle del Cauca), sino en otros lugares del territorio nacional, posiblemente la zona del Itida esté siendo afectada por contaminación química o radiactiva. Desde el principal medio de información de la Región Caribe, EL HERALDO de Barranquilla, lanzo una alerta urgente para que se hagan los estudios respectivos y se decrete alerta roja para la zona del Itida y todos sus alrededores, para que se hagan los análisis respectivos tanto del suelo como de la atmósfera; solicito al doctor Osvaldo del Castillo Torres y a la Sociedad de Ingenieros Químicos del Atlántico –Aciqca– a fin de efectuar un estudio ético al respecto.

José de Jesús Tejada Maury

Investigador

jotema044@gmail.com