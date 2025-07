El pasado 19 de octubre la revista Miércoles de EL HERALDO publicó una entrevista al ingeniero químico Oswaldo del Castillo titulada “Cosméticos que no embellecen por ser tóxicos”.

Estas aseveraciones no las comparto, con todo el respeto que se merece este profesional de una rama de las ciencias químicas, diferente a la farmacéutica. No solo da un mensaje alarmista para la comunidad sino que sus argumentos no son coherentes y actualizados sobre el perfil y la competencia de los profesionales farmacéuticos como directores técnicos responsables de la investigación, desarrollo e innovación de productos cosméticos y el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura que deben cumplirse en su fabricación.

El hecho de que haya sido encontrado formol como preservante en un producto para la caída del cabello, no puede ser argumento para generalizar sobre la toxicidad y deficiente calidad de todos los productos cosméticos, ya que esta sustancia (el formol) ha sido ventajosamente sustituida, debido precisamente a la potencial cancerigenicidad que los farmacéuticos investigadores encontraron en sus formulaciones; eso mismo sucedió con las otras sustancias químicas que él menciona.

No busco con esta corta aclaración dilucidar estas discrepancias técnicas que tengo fundamentadas en mi exclusiva formación farmacéutica, sino que pretendo darle un mensaje de tranquilidad a los lectores, a quienes debo decirles que pueden estar seguros de la calidad de los productos cosméticos no fraudulentos que utilizan, porque estos son fabricados por laboratorios nacionales y multinacionales que nosotros, como químicos farmacéuticos, dirigimos con ahínco, responsabilidad y patriotismo, para que los productos de esas grandes y medianas empresas cumplan con las normas de vigilancia y control establecidas por el Invima, que tiene a cargo la función de inspección, vigilancia y control de todos los productos químicos y dispositivos médicos que tienen riesgo en su consumo. Para lanzar un producto cosmético al mercado requerimos, en primer lugar, hacer la revisión de los listados internacionales de ingredientes de Estados Unidos y Europa para escoger los menos restrictivos para ser usados y posteriormente realizar exhaustivos estudios con el objeto de lograr estandarizar una formulación que sea inocua para el usuario y estable durante el tiempo en que estará en el mercado sometida a las diferentes condiciones ambientales y de uso.

En este proceso aplicamos metodologías modernas que son exclusivas de las ciencias farmacéuticas y que estamos seguros que el comentarista de la revista Miércoles no tuvo en cuenta por desconocimiento o por falta de consulta al profesional apropiado. Todo esto sin mencionar las nuevas tecnologías de punta como la Geonómica (estudio de la información genética que posee el organismo) y la Proteónica (estudio a gran escala de las proteínas), técnicas que están siendo utilizadas en los países industrializados como herramientas en el desarrollo e innovación de productos cosméticos, con la esperanza que se practicarán en Colombia muy pronto, dentro de su respetable industria cosmética; porque con ellas se han logrado tratamientos cosméticos más seguros, efectivos y duraderos en el tiempo.

Debo decir que con lo anteriormente expuesto espero que los lectores de EL HERALDO reflexionen con respecto a las infundadas aseveraciones del Ing. Del Castillo sobre una supuesta toxicidad de los productos cosméticos que se comercializan en Colombia y que él no dice dónde; ya que con estas aserciones que hago no hay lugar para que se siembre pánico por el riesgo de ese tipo de productos, a no ser que sean los fraudulentos que algunas personas consiguen en el mercado rastrero, que nosotros los farmacéuticos rechazamos con ética y profesionalismo.

Y a los señores redactores de EL HERALDO, respetuosamente les recuerdo que la Química es una ciencia muy extensa y no todos somos especialistas en todas sus ramas. Cuando necesiten informaciones ciertas sobre algún tema de la química farmacéutica, busquen a la persona apropiada. Los expertos profesores de las universidades del Atlántico y Cartagena, por ejemplo, pueden ser de mucha utilidad para estos casos.

QF Ricardo Camargo de Fex

Químico farmacéutico

Presidente honorario del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia.

rcdconsultores@gmail.com