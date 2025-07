Yo creo que el paro indefinido que se presenta en la Universidad del Atlántico trae consigo un problema serio de legitimidad, no me refiero a las asambleas, reuniones y manifestaciones realizadas por los estudiantes que claramente son legitimas y que se podría seguir realizando con un paro escalonado que garanticen dichos mecanismos, me refiero a que en la universidad no se ha convocado a la comunidad estudiantil en pleno a manera de votaciones libres y transparentes, sobre la conveniencia de seguir con el paro indefinido que tiene al borde de la suspensión definitiva del semestre; esto solo se logra reiniciando las clases al menos por una semana, hacer la convocatoria con los estudiantes en la universidad y realizar la votación.

José Barros Martínez