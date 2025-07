Para protestar por la Reforma a la Ley 30, con énfasis por la no privatización de las universidades públicas, nuestras universitarias no tienen por qué desnudarse el dorso para mostrar las mamilas, porque eso no tiene nada que ver con la protesta, y porque desdice de una futura profesional que está demostrando una aberración sexual, como es el exhibicionismo, además de mostrar poco pudor y que valora muy poco su cuerpo; también nos da a entender que es una persona que tiene una forma muy fácil de resolver sus problemas; se expone también a que le hagan invitaciones indecorosas, ¿con qué autoridad moral vas a exigir respeto?

La moral y la ética son valores de la sociedad que nuestros padres con sus actos nos enseñan para que nuestras acciones o conductas nos conviertan en buenos ciudadanos. Que sufrirían de un shock o trauma emocional cuando se enteren de que uno de sus miembros es dado a esos espectáculos callejeros de baja ralea; que aparte de no aportarles ningún bien, lo que hacen es mostrar que su autoestima está a la altura del zapato, atravesando un arroyito de una alcantarilla rota.

Valórate, tú eres una futura profesional y tienes un futuro garantizado, por lo menos académicamente, no lo destruyas; piensa que eres una de las pocas personas de escasos recursos que han llegado a la Alma Máter. Recuerda que muchos desertan porque sus fuerzas económicas o las de sus familias no se las permiten. Esa es la razón de la protesta que tú apoyas.

Para meditar: considera que los errores, en algún momento de la vida, se pagan con creces.

Cristóbal Alarcón Polo

C.C. 7.465.319 de Barranquilla.