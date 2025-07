Ya lo que se compone en letra, música en el mundo, verdaderamente no le encontramos un mensaje serio. El Club Los Búhos, bello lugar de cultura, recreación de profesionales de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, con el barranquillero Dr Héctor Ulloque German – Pediatra pero también un gran investigador- historiador de la música popular, realizó al finalizar octubre 2.011 una tertulia musical: - La Historia de las canciones- Cuando la Música tenía Mensaje- con la compañía musical del Dueto Expresión Caribe conformado por los maestros Hernando Garavito y Rosni Portaccio Fontalvo quienes interpretaron todos los temas con guitarra, cuatro, bongoses y maracas.

Primero fueron las canciones de 1.885 a 1.921 “Tristezas, Quiéreme mucho, A la orilla de un palmar, Pensamiento, Si llego a besarte, ¿ Y tu qué has hecho? ,” todas con dicientes mensajes cuya historia se haría interminable contarla en este pequeño espacio de esta columna. Lleno completo con cena, buen vino, amable atención, alegría en las anécdotas de estas páginas inmortales.”Tristezas” de Pepe Sánchez fue el primer bolero que se conoció en Cuba y en el mundo antillano. El día que se creó la radio en Cuba el maestro Luis Casas Romero estrenó su bolero “Si llego a besarte”. Para la época de 1924 a 1930 aparecen los boleros: Presentimiento, Noche azul, Dónde estás corazón, Nunca, Te amo, Aquellos ojos verdes y Negra Consentida, del actor cómico mexicano Joaquín Pardavé.

De esta misma época se destaca la composición del bogotano Jorge Añez Te amo, primer bolero creado en Colombia. Pero la popularidad universal de Aquellos ojos verdes, de Utrera- Menéndez fue única. Para los años 1930 a 1936 llegaron los boleros y danzón-bolero : Cuando ya no me quieras, Señora Tentación, Palmeras, Cartagena, María Elena, Como arrullo de palmas y Amalia Batista. La importante la composición Cartagena, del sinceano Adolfo Mejía- Leonidas Otálora. Es en esta etapa cuando se popularizan todas las creaciones del bardo mexicano Agustín Lara comenzando con su Señora Tentación y Palmeras y de aquí en adelante todos sus demás éxitos. Qué bueno que estas programaciones culturales bohémicas se repitieran seguido no solo en Bogotá sino en toda Colombia como lo hace Medellín todos los sábados en su espacio “Serenata” con la tele difusión de su canal regional y la presencia masiva de la gente compartiendo sentidas canciones colombianas, latinoamericanas pero con mensaje e historia .

Lic. Rosni Portaccio Fontalvo

fontalvo79@gmail.com