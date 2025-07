En los discursos y entrevistas que les han hecho a los diversos candidatos a los cargos de Gobernación y alcaldías veo cómo, en su gran mayoría, sus propuestas están enunciadas en términos generales, por eso, para puntualizar un poco, me he atrevido a dirigirles estas sugerencias:

Para solucionar el problema de los vendedores estacionarios hay que proporcionarles sitios dónde trabajar. Dicho en otras palabras, mercados. La ciudad requiere por lo menos cinco mercados periféricos, aunque sean competencia de los privados.

Hay que hacer cumplir todas las leyes vigentes, que en las propias narices de la autoridad todos los vendedores ambulantes y estacionarios trasgreden.

Los caños son los sitios más hermosos que tiene la ciudad y en general el Río, pero están olvidados, abandonados. Lo mismo que las ciénagas o cuerpos de agua.

Hay el problema de la competencia de su mantenimiento, que es responsabilidad de la Nación, y no cumple con su aporte y su obligación ni siquiera esporádicamente y es como una dádiva, además debe ser permanente. Su limpieza podría hacerse artesanalmente, como un trabajo ejemplarizante, con tanto preso como hay en las cárceles; que Cormagdalena haga algo.

Las vías públicas requieren mantenimiento permanente y no cuando un arroyo levanta una losa; los andenes son intransitables, pues no son uniformes y no tiene rampas para los discapacitados, no hay paraderos de buses.

El trabajo de adecuación de los sardineles daría por lo menos quinientos puestos de trabajo, ya.

Las zonas verdes y los parques no tienen dolientes, se necesita una entidad que las maneje con criterio artístico y funcional.

La Triple A debe cumplir con el servicio de aseo y adecuar receptáculos para las basuras que por lo menos sean sitios seguros para los basuriegos y los perros callejeros, y además rendir cuenta, por lo menos anual, de sus estados financieros, lo mismo que las otras concesionarias. Nunca lo han hecho en veinte años.

La Secretaría de Movilidad no es solo para poner multas y cobrar. Debe controlar especialmente el gran número de buses viejos que contaminan, y su gran proliferación y los carros de tracción animal y sus megáfonos.

Finalmente: ¿Cuántos policías requiere una población con base en su número de habitantes? ¿Cuántos tienen Barranquilla y el Departamento? La Policía no es solo vigilancia sino también presencia y servicio, que la gente se identifique con ellos y ellos sean parte de la comunidad con muchas otras funciones, como la de guardabosques, rescatistas y salvamento en los incendios e inundaciones.

La ciudad podría crear escuelas de guardabosques, guías turísticos, bomberos, paramédicos, salvavidas, escuelas de pesca y navegación (Base Naval, Cacom, Escuela de Policía, etc.) son profesiones intermedias que día a día son más necesarias. Se necesita un plan turístico. Cada población debe tener algo que mostrar. Hay que educar a los ciudadanos.

Julio Mario Llinás Ardila