Claudie Bernard (1813-1874), médico francés, fue uno de esos médicos pensadores que modernizaron la enseñanza de la medicina e introdujeron las ciencias básicas en la educación. Considerado como uno de los fundadores de la endocrinología.

Bernard Claudie escribe: “Considero al hospital solo como el vestíbulo de la medicina científica, como el primer campo de observación en que debe entrar el médico, pero el verdadero santuario de la medicina científica es el laboratorio, solamente de esta manera se podrán buscar explicaciones sobre los estados normales y patológicos a través del análisis experimental”.

Es este párrafo que nos lleva a efectuar un análisis sobre la forma como ha venido desempeñándose la medicina experimental en nuestra sociedad (a nivel mundial), nuestros profesionales deben revisar con humildad este planteamiento de Bernard, sobre todo la parte experimental, aún en la actualidad se siguen formulando paliativos y placebos sobre hipótesis, pero es más grave que se sigan recetando sobre casos no confirmados, ¿cómo es posible que se siga hablando sobre elaboración de vacuna para el VIH, si este no existe, y les resultará más complejo demostrar en la práctica que ese supuesto virus de inmunodeficiencia es el responsable de 29 enfermedades y estados patológicos conocidos, sobre todo que deberán ajustarlos a los postulados de Koch dentro de su parte experimental, o que se haya autorizado una supuesta vacuna contra el cáncer de cuello uterino, si científicamente no existe ninguna relación entre las neoplasias intercelulares cervicales y un Virus de Papiloma Humano?, además ningún analista de laboratorio o microbiólogo de ninguna facultad de medicina en el mundo con todos sus equipos, y presunta competencia profesional, se ha dignado en verificar esto. Me atrevo a hipotetizar que si tuviéramos un sistema de salud e investigación patrocinado por el Estado, tal vez hubiésemos avanzado mucho en la prevención y tratamiento de patologías reales y no supuestas. Aboguemos por una medicina científica experimentalmente.

José de Jesús Tejada Maury

jotema044@gmail.com