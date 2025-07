Enilce López Romero, identificada como aparece junto a mi firma, en ejercicio del derecho constitucional a la réplica y a la protección de mi buen nombre, comedidamente solicito que se rectifique la información emitida en la edición No. 25.625 del día 01 de Noviembre de 2011, en las páginas 1A y 2B, en el cual se hace referencia a una supuesta derrota política mía. Al respecto me permito manifestar lo siguiente:

1. No es cierto que yo haya sufrido ninguna derrota electoral, simplemente porque no tuve ninguna participación directa ni indirecta en estas elecciones, nunca inscribí ni apoyé ninguna candidatura a ninguna de las alcaldías, gobernaciones, concejos o asambleas del país y, en consecuencia, no obtuve ningún triunfo ni derrota en ellas. Yo no aspiré a ninguna elección popular, si lo hubiese hecho estoy segura que Dios y el pueblo me habrían dado el triunfo; por lo que rechazo enérgicamente la nota que en ese sentido ha expresado el diario EL HERALDO, al igual que otros medios de comunicación.

2. En segundo lugar, rechazo igualmente las insinuaciones que hacen algunos medios de comunicación respecto de mis supuestos vínculos con grupos al margen de la Ley, cosa que no es cierta porque como he demostrado en los estrados judiciales, lejos de patrocinar a esos grupos he sido víctima de ellos, por lo que no acepto que se vincule con los mismos.

3. Finalmente, me permito reiterar que, como consecuencia de la absurda e injusta persecución de la que soy víctima por parte de mis enemigos politiqueros de Bolívar que tanto daño me han hecho, actualmente me aquejan graves quebrantos de salud que me tienen postrada en una cama y en inminente peligro de muerte, y no poseo ni la capacidad, ni la energía, ni los recursos para poder llevar a cabo apoyos electorales, o participación alguna, directa o indirecta en ninguna contienda política. Así mismo anuncio que, simultáneamente con esta comunicación, por intermedio de mis abogados, estoy adelantando las acciones legales en contra de todas aquellas personas que hacen esas falsas imputaciones.

Agradeciendo la atención a la presente

Comedidamente,

Enilce López Romero