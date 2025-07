La esposa del fundador de Alcohólicos Anónimos cuenta las borracheras de su esposo Bill W. En el año 1935 cometió errores, los mismos del borracho que bebe en el Hotel Sheraton o en el hotel El Prado, en el Boliche o en la Zona Cachacal.

Cuenta la señora Lois (ella vino a Cartagena en el año 56) que el Día de la Madre siempre llegaba a las 4 de la mañana con el ramo de flores marchito, el licor acaba con las buenas intenciones. Promesas de que “nunca más beberé” nunca se cumplen, porque cuando nos ofrecen una fría para el calor, ahí con la primera empieza la tragedia. Yo no me emborracho con 4 botellas de whisky, me emborracho con la atención que me hicieron, enfermedad sicosomática del cuerpo y del alma, obsesión al beber y compulsión por seguir.

No envidie al que bebe porque hay gente normal, de 100 alcohólicos a 90 no les hace daño; yo me gané la lotería, caí en los 10. Decía la señora Lois que se sentaba en el colchón con sus amigos y terminaba de cenicero, lleno de huecos, porque ahí apagaba los cigarrillos. La botella la escondía en el tanque del agua del inodoro. Empezaba hacer promesas, bebía leche, pero cuando iban sus amigos, por 4 cervezas caía de nuevo. No acepte el primer trago, recíbalo y se lo pasa al amigo. Cuando me casé, para el brindis le dije al mesero: mi vaso lo llena de soda. Que mujeres tan buenas conseguimos los alcohólicos. Es que de tanto hacerlas sufrir las volvemos buenas.

A los alcohólicos nadie les tiene lástima, sentimos lástima por los enfermos de cáncer, del corazón, pero al borracho pasan y lo pisan. Después se vuelven neuróticos, abrazan a los amigos, pero a los hijos y a la esposa no la abrazan, por eso el amigo se salta la paredilla y los hijos se parecen al vecino.

Sí saben lo que hacen, una vez oí a un borracho que decía: Mi mamá me pagaba la universidad, me daba 20 mil diarios para los buses y yo me los bebía, a pesar de verla llorar, y me decía “vaya a la iglesia La Inmaculada a los Alcohólicos Anónimos”, pero yo no iba, hasta que toqué fondo, vendía mi ropa fina, de marca, la vendía o me la cambiaba por droga o una botella de cococho. Sin zapatos llegaba llorando, con lágrimas hipócritas, mamá, como todas, me perdonaban.

Pedro Rueda Vecino