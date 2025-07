Hoy, cuando me dirigía a una actividad en las afuera de la cuidad con mi esposo, en horas de la mañana, encontramos varias vías cerradas por una actividad de ciclistas que se estaba realizando por una de nuestras avenidas de la ciudad.

La Policía estaba en varias esquinas señalizando el paso prohibido y desviando los carros a otras vías alternas. ¡Excelente labor! Pero por supuesto esto genera caos vehicular, pues al llegar a una esquina teníamos que devolvernos y cuando intenté hacerlo tenía una fila de carros atrás. ¿Qué hacer?, me preguntaba. Le pedí al agente de Policía que me dejara subir un poco, para dar la vuelta más adelante y así no generar más caos, me lo permitió, pues mi carro era el primero que estaba en esa esquina y detrás había varios carros, no alcancé a contar cuántos.

Al llegar al sitio donde vi que podía dar la vuelta, ¡oh sorpresa!, me detiene de nuevo otro agente a cuestionarme el porqué había seguido, y un poco molesto me pide que me devuelva.

Traté de explicarle cuál era la razón, pero no fue posible, le pedí que me diera un permiso para dar la vuelta donde él estaba de pie, para yo devolverme en réver, y no se movió; traté de dar la vuelta esquivándolo, y ¡otra sorpresa!, en el momento en que hago esto, pone su mano en el arma que llevaba en su cinturón haciendo ademán para sacarla… ¿Cuál era la intención?, ¿asustarme?, ¿matarme? Con gran asombro, y aterrada, como pude reversé y me devolví.

No salgo de mi asombro al ver la actitud de nuestra autoridad. Me pregunto: ¿era esta una razón para que me amenazara con desenfundar su arma? Comprendí perfectamente que así es como pueden matar sin razón a una persona. No salgo de mi sorpresa, si yo hubiera desobedecido a la autoridad –que no fue lo que hice– ¿había razón para que este atrevido policía me tratara de esta manera?

Valdría la pena que antes de darle un arma a tantos policías, se fijaran cómo reaccionan ante distintas situaciones comunes que se pueden presentar a diario en cualquier parte, porque hoy no mató, pero ¿cuántas vidas por imprudencia de alguien, por rabia, por ira, o mal manejo de la autoridad se han llevado por delante? Hasta donde entiendo, la autoridad es un servicio, la autoridad se gana ejerciéndola bien, la autoridad forma, enseña, guía, nunca se impone a la fuerza, y menos con amenazas.

¡Abran los ojos, directores, con sus subalternos!!!

