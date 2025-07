¿Qué hacer con Soledad? Esta frase la leí en EL HERALDO de 08-01-2010, donde se planteaban algunas reflexiones acerca del destino del municipio, y aprovechando la época electoral del 2011 sería, como dicen algunos, ‘llover sobre lo mojado’, porque Soledad, desde hace muchos años, no tiene doliente, ya que dejó de ser municipio en desarrollo, para convertirse en un fortín político y de corrupción, sin norte alguno.

De pronto suena muy duro pero es la triste realidad, al menos así lo percibe quien escribe, después de haber nacido allí, crecer y de salir a formarme académicamente en el exterior del país, y de volver nuevamente a visitar amigos y familiares.

A Soledad, la observo en un deterioro galopante: sus calles deterioradas, aguas estancadas, excretas desbordándose, arroyos que en algún tiempo eran patrimonio del mismo municipio en que solíamos bañarnos los que no teníamos piscina, hoy convertidos en basureros públicos y contaminados; una plaza-‘Alcaldía’ corroída por el tiempo, en fin, son muchas las cosas que se deben cambiar, y uno de esos cambios es proponer que Soledad sea anexada al Distrito de Barranquilla, evitaríamos con ello que el municipio se siga derrumbando, esto podría darle otra dinámica de desarrollo, al integrarnos al entorno de la capital del Atlántico y al Gran Caribe colombiano, se acabaría con esa costosa burocracia (Alcalde, concejales, secretarios, asistentes, asesores, etc., etc.) podría ser administrada por un alcalde menor, esto porque llevamos más de 50 años de atraso, como estructura de ciudad, porque Soledad es considerada la ‘segunda ciudad del Departamento’ no puede darse el lujo de tener esta nómina burocrática tan costosa, cuando la pobreza ronda más del 80%, con alcaldes que han sido cuestionados (as) y que posteriormente sin vergüenza alguna, ocupan curules como concejales.

Finalmente, como escribió el caricaturista de ADN (Checho el Desecho, 15 de septiembre 2011) “de candidatos prometen ponerle la cara a la situación, y cuando ganan ponen la situación bien cara”, yo escribiría no bien cara sino peor. Esa es mi opinión.

Atentamente,

Luis E. Cervantes Parra