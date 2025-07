Quienes hemos tenido la oportunidad de acompañar a varias generaciones y que en algún momento detectamos lo poco que actualmente podemos captar de cuanto oímos, nos vemos obligados a sacar algunas conclusiones acerca del por qué del fenómeno; conclusiones que pueden ser validadas o refutadas por estudiosos del tema. Como paciente que soy, del mal a que me refiero, quiero escribir lo que se me ocurre a propósito de él, con el ánimo de colaborar con el investigador.

Son varias mis suposiciones: Pienso que mi incapacidad de captar lo que oigo, viene de que, con el transcurso del tiempo, cada generación fuera de hablar más rápido emplea una terminología nueva, no siempre acepto y además, ignora el respeto al turno de la palabra.

El fenómeno de la rapidez al hablar, puede ser consecuencia de varios factores; en primer lugar, de la seguridad que produce el conocimiento y la necesidad innata de comunicarlo, incluso, sucede que personas dueñas de escasos conocimientos, los defienden a capa espada, para no quedarse atrás. Una segunda suposición que se me ocurre es que con la edad, se va perdiendo la capacidad de concatenar las ideas.

Esta si seria una verdadera enfermedad, pero que está lejos de coincidir con la conclusión, muy común, de que todo esto sea efecto de la sordera; a no ser que tenga que revisar el concepto que manejo de sordera. De todos modos, el fenómeno que expongo no es únicamente una experiencia aislada, pues los mismos síntomas los he detectado en otras personas y los detecté en mi madre, ya que según parece, esta enfermedad, mal llamada sordera, es hereditaria.

Otros factores a los cuales se podría atribuir el aumento de la velocidad al hablar serían el stress producido por las múltiples exigencias y obligaciones del momento que no permiten darse el lujo de una buena vocalización y la tecnología, que con algunos de sus inventos, como la televisión, ha vuelto innecesaria la buena pronunciación, al aumentar la capacidad de interpretación de imágenes.

En sus mismos programas encontramos ejemplos de personas forzadas a la rapidez no solo en el momento de pensar sino en el de responder, en concursos regidos por el tiempo. A lo anterior habría que agregar que ni siquiera en la escuela, existe ya, la exigencia que antes existía, de hablar pausadamente.

Carlo Salberti Van d´Herann.