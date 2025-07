Si un ser humano, cácese o no se case; tiene que mantener su individualidad.

Hablando de esto, si se es mujer entre más femenina sea, es lo mejor para ella, sin contagiar su mente y cuerpo de lo masculino de su pareja.

Lo mismo en el buen sentido de la palabra, es el hombre entre más masculino sea, tendrá la presencia de Dios, dentro de si mismo (hetereosexualismo).

El misterio de Kundaline, que atraviesa desde el chacea inferior, sube ella, como una culebra (serpiente, hasta llegar a la glándula pineal en la cabeza, donde todo ser humano contenemos una sustancia llamada endomorfina (más fuerte que cualquier droga) (prohibida o no). Esto se logra si hay completa (total) abstinencia sexual, por un mínimo de tiempo 3 años, se necesita un gran esfuerzo personal de parte nuestra y si tenemos un buen corazón, encontraremos la felicidad, el cielo aquí en la tierra.

Como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. El sexo fuerte; está en la mujer. Al buen entendedor, pocas palabras somos nosotros, el hombre el sexo débil.

Yo no soy cura, pero busco la limpieza no solamente de mi cuerpo sino también de mente. Si tan siquiera los niños comprendan este mensaje, me daría por satisfecho.

Dios les siga bendiciendo.

Atentamente,

Fabio Hernández