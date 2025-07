El empobrecimiento que se heredó de la época colonial y los errores que cometieron los dirigentes en el inicio de la etapa republicana acostumbraron a los partidos políticos a prácticas punibles de patrimonialización del erario, como la corrupción y el clientelismo, para repartir con criterios electorales, o simplemente personalistas, bienes públicos sociales como la educación, la vivienda, la salud o las oportunidades de trabajo.

En Colombia, los partidos políticos han contribuido a su creciente desprestigio al adoptar posturas que van en contra de su vocación de representar los intereses públicos, y muchos de ellos se han convertido en microempresas electorales, y su visión neoliberal ha terminado convirtiéndolos en máquinas de participación electoral al elegir gobiernos cuya legitimidad se mide más en función de su capacidad de hacer codas que de defender causas.

El principal problema de nuestros partidos es que cada día se parecen más a la idea que la gente tiene de ellos porque nuestros partidos viven atrapados en una trampa comunicacional en la que hagan lo que hagan siempre consiguen unir a la opinión en su contra, siendo esto grave para la democracia, pues al quitarle legitimidad al sistema político, reducen la posibilidad de su gobernabilidad; para que esto no ocurra se debe realizar una profunda reforma política donde se revalúen los partidos políticos, especialmente del papel que deben cumplir como correas de transmisión entre la sociedad y el Estado, no necesitamos que los partidos se acaben si no que se fortalezcan, lo que necesitamos no son muchos partidos sino pocos, pero fuertes, y esta fortaleza debe depender de su capacidad y su voluntad de actuar de manera transparente, y con la esperanza de que a estos partidos se les dé por adoptar un nuevo sistema político de carácter semiparlamentario que dentro de una nueva red de gobernabilidad les permita recuperar su capacidad de ser actores e interlocutores válidos, legítimos y eficaces del Estado y de la sociedad.

Atentamente,

José Joaquín Zárate De la Hoz