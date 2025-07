No tiene sentido hacer referencia a “mutación” de bacterias, pues, en ningún documento se especifica en qué especie se ha “mutado” la bacteria, pues los análisis microbiológicos siempre revelan a la vista la misma bacteria con sus características respectivas, situación que nos lleva a plantear dos hipótesis:

La primera, que estamos frente a una prueba contundente de la falta de efectividad de los antibióticos de cuarta generación dentro de la fase clínica, es decir, está circulando en el mercado una droga que no ha superado las pruebas clínicas (segunda fase como requisito para ser aprobada por la FDA). Sobre todo cuando la molécula de la droga no tiene un “acarreador” eficiente para lograr penetrar la capa lipídica de las bacterias en medios de extrema acidez, ya que la bacteria sigue siendo la misma. No debemos hacer referencia a mutaciones.

Segunda hipótesis: la falta de liderazgo por parte del personal científico de las clínicas al momento de tomar una decisión acertada para destruir las bacterias por la vía alterna, debido a su terquedad en seguir firmemente los lineamientos de los protocolos impuestos por las industrias farmacéuticas, para los casos que a diario suceden en clínicas y hospitales del mundo. En la actualidad existen dispositivos electrónicos y naturales para destruir microorganismos en el cuerpo humano, uno de ellos es el dispositivo conocido como Zapper, para tratar los invasores vivos dentro de nuestro organismo con la frecuencia correspondiente del espectro mueren a los pocos minutos, y son eliminados por los glóbulos blancos de la sangre.

También existen las terapias oxidativas, en las cuales se emplea peróxido de hidrógeno, grado alimenticio para tratar a las bacterias dentro del cuerpo humano, lo mismo que dióxido de cloro, eso sí los procedimientos deben estar asesorados por un buen químico.

José de Jesús Tejada Maury

