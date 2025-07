Uno de los acontecimientos sociales del siglo XX que muchos hemos podido presenciar es la liberación femenina. Quiero registrar algunos aspectos en los cuales la he podido detectar. Registro cambios en su forma de vestir, desde cuando la mujer abandonó el velo, antes obligatorio para asistir al templo, hasta el momento en que optó por la minifalda.

En el campo de los oficios y de las profesiones, ya no existe trabajo alguno que no pueda ser ejercido por la mujer; la vemos al frente de grandes empresas o desempeñando oficios arduos, antes reservados al hombre. En nuestros países democráticos, en el momento de las elecciones aparece compitiendo como aspirante, muchas veces con éxito. En los deportes, hoy las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres. A nivel familiar, han logrado deshacerse de obligaciones antes exclusivas para ellas, o por lo menos hoy las comparten con sus maridos.

Referente al manejo del dinero son verdaderamente hábiles, tanto que en los bancos las vemos ocupando puestos de gran responsabilidad. Y todo eso, lo vemos muy bien, nos alegra. Pero existe un riesgo: posiblemente la liberación no haya terminado y el riesgo sea ir al extremo opuesto, que desembocaría en la esclavitud masculina. No me atrevo a pensar en un posible abuso por parte de ellas que las lleve a que no contentas con la igualdad estén detrás de la superioridad. Simplemente esto va resultando como efecto secundario de un triunfalismo mal entendido; porque a pesar del tiempo en que la mujer permaneció subyugada, nunca fue por falta de inteligencia.

Su inteligencia siempre ha sido notable, pero instintos muy nobles, como el pudor, el recato y la sumisión impedían que esta se manifestara. Ahora, con la liberación se sienten impulsadas a manifestarse tal como son y a dar rienda suelta a sus instintos, llegando a veces, sin querer, a ejercer un dominio repugnante sobre el hombre. Nos basta observar, por ejemplo, en los grandes almacenes, a los hombres que las acompañan, detrás de ellas como borregos dejando traslucir en sus facciones la angustia por estar cumpliendo con algo que no encaja con la idiosincrasia masculina: visitar almacenes, escoger modas, regatear, la mayoría de las veces para nada. Otro caso se da en las reuniones donde predomina el número de mujeres.

Es fácil encontrar dentro del grupo algún hombre, no importa su edad, totalmente callado, mientras que ellas se toman la palabra, gritan, se interrumpen, cambian la conversación, con gran habilidad para entenderse. No permita Dios que la solución para el hombre sea abandonar el sello varonil y optar por la onda femenina.

Carlos A. Hernández García