Gracias al consejo de mi madre, que me exigió una carta diaria, y como ahora tengo la mente limpia, todos los días ella quiere saber lo que pienso yo todos los días. Es por eso que escribo tanto. Ustedes me perdonan, EL HERALDO, por las tantas cartas que les envío. La de hoy es así:

Mis equipos preferidos en las Grandes Ligas del Béisbol organizado de las Grandes Ligas han sido eliminados. Pero yo continúo en mis pasatiempos, en el barco del béisbol. Ahora me inclino hacia los Rancheros de Texas. ¿Por qué? Porque después de la ciudad de Boston, la ciudad de los Medias Rojas de Boston, Texas es el segundo estado en que más me ha recibido los Estados Unidos. Siempre que se me permite la entrada al Estado de Texas, me acogen con cariño. A Boston hace mucho tiempo que no voy.

Llevo en mi visa un registro de haber estado en Texas ya por lo menos 15 años seguidos, donde me acoge un gran hermano de corazón de oro. Tengo muchos hermanos tanto de sangre o amigos fieles que me prodigan un gran cariño en Texas, y es por eso que escojo a los Rancheros de Texas como el equipo para seguir, así sea un puente de continuar interesado en el gran béisbol que está en la recta final.

Como dice Roberto Carlos en su canción “Yo quisiera tener un mundo de pajaritos, para mejor cantar... tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar”.

Fabio Hernández Núñez

Cc 7.443.280 de Barranquilla