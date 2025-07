Todos los que tienen conocimiento del fútbol colombiano están de acuerdo en que los últimos campeonatos del profesionalismo están bajos de calidad dado el valor considerable de los jugadores de cartel, no hay cartera suficiente para buenas contrataciones, y como no hay cartera hay que valerse de la cantera y esta no funciona en el Junior; pero sí funciona en los demás equipos, miren con lupa las nóminas de los demás equipos y se darán cuenta de nombres desconocidos, pues son de sus canteras, y con estas nóminas le pasan por encima al otrora glorioso equipo amado, al Junior ‘Tu papá’, que si sacamos cuenta ha perdido más puntos en el Roberto Meléndez que los que perdió en el Romelio Martínez, que tienen para mostrar la tan cacareada cantera después de Teófilo y Baca; por favor, cambien el rumbo, no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver.

Señores de la Junta directiva, en sus manos está el futuro del Junior. Lo dijo en una oportunidad el mayor accionista del equipo, don Fuad Char, hay falencias en el medio campo y la defensa, y aún no se ha mejorado; más bien todo lo contrario, hay que decir que acertaron en la contratación del arquero, el cual figura en todos los partidos hasta en los que se ha ganado holgadamente. El equipo Junior es el que ha tenido más técnicos en los últimos campeonatos, salvemos al Cheché, todos queremos que el Junior vuelva a ser el equipo amado, el Junior ‘tu papá’, la querida de Barranquilla, queremos que se llene nuevamente el Roberto Meléndez.

Antonio M. Guzmán Garrido

C.C. 3.795.524 Cartagena