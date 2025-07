Hay en Internet una página llamada “Radical Islam”, en donde pone en alerta al mundo civilizado de los proyectos que tiene esta organización, para islamizar al mundo, y para lograrlo han recurrido a la inmigración lenta pero continua: ya en Francia hay 12 millones de musulmanes viviendo en barriadas de las grandes ciudades, igual sucede en Inglaterra y en los Países Nórdicos.

En los EU hay un rechazo casi unánime de no dejarlos expandirse más, y es así que en un pueblo de un estado del Sur, sus habitantes quemaron la maquinaria con la que estaban construyendo una mezquita. Lo contrario está sucediendo en América Latina; en Venezuela, Bolivia y Nicaragua sus gobernantes han abierto sus puertas a los terroristas del Hezbolá, dizque porque ellos son enemigos del Imperio. La escuela que hay en el Chocó patrocinada por el gobierno de Irán, donde a los niños les lavan el cerebro con la educación islámica; espero no llegar el día en que en una ciudad colombiana se explote un joven matando un montón de gente, porque le había llegado la hora del sacrificio. El temor de vivir bajo el régimen islámico es su doctrina, que incluye la ley Sharia, esta ley es derivada de los versos o Azoras del Corán , y es cruel y sanguinaria, con castigos como apedrear, amputar, colgar; y que las mujeres no tienen esposos, sino amos.

El Islam significa obediencia total, y el que se atreva a cuestionarla puede ser ejecutado. Irán es uno de los países donde se aplica esta ley rigurosamente, y las ejecuciones son en los cientos anualmente.

Uno no se explica cómo un país con tan alto grado de educación haya tanto fanatismo, ya que el fanático de una idea no razona, razonan por él. Este país también tiene la mala suerte de ser gobernado por un ser repleto de odio contra Israel, es promotor del grupo terrorista Hezbolá, que tanto daño le han hecho al Líbano. Él desconoce que el pueblo judaico hizo un solemne juramento después de la Segunda Guerra Mundial: que jamás serían llevados otra vez voluntariamente al matadero.

