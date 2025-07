El Factor XS es un reality no solo bueno, sino agradable, ver ese semilleros de niños talentosos poseedores de una gran personalidad y habilidades para el canto, el baile y dominio de un escenario es una maravilla. Hay que destacar el excelente manejo que dan los jurados (Marbel, José Gaviria y Coronel), con mucha prudencia y cuidado le dicen a estos niños qué no deben hacer y cómo mejorar, con una gran sutileza para no herir sentimientos ni causar ningún trauma a estos pequeños concursantes.

Estos programas busca-talentos de niños son un punto positivo en medio de tantas noticias y programas de violencia. Son un relax para la vista y para el oído. Yo personalmente estoy hastiada de ver matones, sicarios, ‘traquetos’, metralletas, ruidos de armas, de un vocabulario fuerte y ordinario; ya basta de ‘parceros’ y ‘llaverías’, es hora de regalarle a nuestros sentidos colorido, música, sonidos agradables y, sobre todo, ver la otra Colombia, la buena, la que está naciendo y creciendo, la productiva.

Magda Correa De Andreis

