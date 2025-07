Leyendo la prensa me topé con el término ‘mamirexia’, totalmente nuevo para mí; continué la lectura, y la definición es obsesión de las madres por estar flacas durante el embarazo.

¡Oh sorpresa!, no sé si por el hecho de que durante mi embarazo, hace años, yo me mantuve en una delgadez natural, no hice nada para que fuera de esa forma, simplemente mi contextura era flaca, así que nunca tuve ese pensamiento. Durante el embarazo es lógico que una tiene que engordar, no solo por el hecho de tener un bebé creciendo, sino que hay ciertos antojos y el cuerpo cambia, se ensanchan las caderas e irremediablemente hay aumento de peso.

Sí es bueno cuidarse con una dieta sana, vigilada por el médico, pero no hasta el extremo de dejar de comer, con un costo enorme para el crecimiento del niño y la salud de la madre. Se ha comprobado que esta exageración afecta la lactancia, fundamental para el desarrollo del niño; afecta a la madre, ya que inclusive puede desnutrirse.

Me declaro en contra de flacura extrema, hay que combatir esta obsesión, hay que cuidarse, mas no matarse, sobre todo muchas mujeres ni siquiera lo hacen por verse talla 8, sino para que los demás las vean.

Ya está bueno, estar llenito no es malo.

Magda Corrrea De Andreis

Macode38@hotmail.com