¿Realidad o cuento mediático?

¿Qué es lo que nos han hecho creer? Si la ficha técnica de la encuesta señala que el error es del 5% y el candidato A le saca una ventaja de solo el 3% al candidato B, entonces es empate técnico, ¡semejante error! ¿A quién se le ocurrió tan comercial término para tergiversar unos resultados? No tengo la más mínima idea.

Sin entrar en grandes detalles matemáticos, pues quiero que me entienda todo el mundo, se deben tener en cuenta 2 puntos fundamentalmente:

1. El error muestral se estima posterior a la aplicación, y para eso hay fórmulas; muchas de las encuestas preelectorales publican el error con que estimaron el tamaño de la muestra, y yo lo he podido comprobar, y cualquiera de ustedes lo puede hacer, porque la fórmula para calcular tamaños de muestra en poblaciones infinitas (como es el caso de la mayoría de encuestas preelectorales) es muy sencilla. Por lo tanto, no se puede tomar como referencia esta medida.

2. Para cada candidato se pueden estimar intervalos de confianza que en países como México son obligatorios para las firmas que se dedican a esta actividad. Por ejemplo, si en una muestra de 2.500 individuos, 1.125 han respondido que votarán por el candidato A (una media del 45%), se debe estimar los límites (máximo y mínimo) para esa proporción con un nivel de confianza.

En resumen, el mal llamado empate técnico es muy difícil que suceda, y solo debería surgir cuando los dos intervalos son exactamente iguales, que es bastante difícil. Otra cosa es que el encuestador o la firma encuestadora se manifieste incapaz de declarar un ganador, pues el famoso empate se presenta en el método de estimación, por ello se recomiendan otras expresiones como el Too close to call, donde no se puede determinar el ganador, pero de que lo habrá lo habrá, lo demás son cuentos de los medios.

Marco Ariza Dau

http://datametro-ariza.blogspot.com