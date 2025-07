El problema de la pobreza en Colombia ha tomado dimensiones que sobrepasan la tenue mirada del Gobierno de ver este flagelo como un simple problema de ingreso, de exclusión o de faltante de bienes naturales, estas aproximaciones aún no han tocado la médula de tan grande conflicto social; es así como –según estadísticas de la Cepal y ONG– el 45% (pobres) y 17%(indigentes), que sumados tenemos un resultado escalofriante del 62% del total de la población colombiana, (46 millones) nos arroja una escandalosa cifra de 28 millones 520 mil dolientes que no tienen acceso a ninguna esperanza de vida plena y se debaten entre la desnutrición, la insalubridad y la ignorancia, los cuales han asumido el flagelo de la pobreza y la miseria desde un ámbito meramente asistencialista.

El asistencialismo ha provocado, año tras año, que los pobres se conviertan en mantenidos de subsistencia que son alimentados con migajas para preservarles una lastimosa vida, que en muchos casos va en detrimento de su propia existencia; estos hombres y mujeres han generado una armadura de dependencia ante la compasión humana, capaz de condicionar su pobreza en una necesidad irrevocable de su lógica vida.

Planteado como está el cruel panorama en cuestión que vive hoy nuestro país, es un derecho básico que debe elevarse a la categoría de universal, e impedir que las necesidades elementales de esos millones de compatriotas caigan bajo la lógica especulativa de los mercados, como lo quieren hacer ver dos asesores de Planeación, que devengan sueldos millonarios al demostrar sin fundamento alguno “que una persona perfectamente puede vivir con $190.000 al mes”, que viene a ser aproximadamente el 35% del salario mínimo mensual ($535.000) mientras que el presidente del Senado de la República, Juan Manuel Corzo, sostiene que su sueldo básico de 16 millones de pesos no le alcanza para comprar la gasolina de sus dos carros oficiales; es incomprensible esta comparación, que el pobre con $190.000 sí pueda alcanzar para su subsistencia y al honorable padre de la patria su millonario salario no le permite suministrar combustible a sus vehículos oficiales, exigiéndole al Gobierno tal subsidio. Valdría la pena que estos dos genios de la economía de Planeación hicieran un exhaustivo estudio para determinar el impedimento para no satisfacer sus apremiantes necesidades de combustible.

El milagro para que sucedan los lamentables hechos pronosticados por estos dos asesores de Planeación Nacional y Dane es no tener un gobierno democrático que humanamente le pueda suministrar una vida digna a sus gobernados. Este equívoco pronunciamiento del Gobierno en contra de la clase menos favorecida (pobres), indiscutiblemente la induce a alzar su voz de protesta, que llevará el nombre del ‘Día de la indignación ciudadana’.

La propuesta para estos 28 millones 520 mil colombianos es que para el próximo 30 de octubre de 2011, día de las elecciones de 32 gobernadores, 1.101 alcaldes, asambleas y concejos, asuman el control de su propio destino a través de la ‘Democracia participativa’, para que puedan reclamar con vehemencia sus derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales que la Carta Constitucional les ampare.

Atentamente,

Jorge Orlando Salazar S.