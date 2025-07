Y el clarín cayó... la Plaza Monumental de Barcelona (España) cerró sus puertas el pasado 17 de septiembre, día en que los matadores Serafín Marín, José Tomas y Juan Mora salieron al ruedo vestidos con trajes de luces de luto y oro, y con el clamor del público le dijeron adiós a este ruedo y a su afición.

Esta corrida no fue una fiesta, al menos como deben ser las fiestas taurinas, fue una tarde de tristeza y amargura, donde 20.000 aficionados se despidieron de los toros allí para siempre.

Atrás no quedaron sino los recuerdos de las grandes epopeyas taurinas que se registraron en la arena de esta plaza, donde desfilaron los grandes matadores que tiene el arte de Cúchares, inclusive nuestro César Rincón escogió como escenario de su retiro definitivo de los toros a esta plaza.

Los aficionados, entre lágrimas, y nostálgicos, aceptaron lo que no querían aceptar, que de ese coso taurino no quedaría sino el recuerdo de un tiempo que pasó que tal vez no vuelva.

Tal como estaba programado, esta sería la última corrida, antes de que el 1º de enero del 2012 entre en vigor la norma aprobada por el parlamento de Cataluña que prohíbe las corridas de toro en esta región.

Los antitaurinos en esta oportunidad le dieron la estocada final a esta fiesta, aduciendo como razones que ella es bárbara, cruel y despiadada y que al inocente toro lo llevan hasta la muerte.

Los amantes de la fiesta del toro vemos una luz al final del túnel, porque al parecer el Parlamento español echaría por la borda esta prohibición aduciendo que esta fiesta es de todos los españoles y que se considera por lo tanto patrimonio nacional.

Por eso, que siga la fiesta brava, que siga ese rito llenos de belleza y plasticidad.

Valmiro De la Hoz Cantillo

Abogado