Intento resumir en 5, los puntos más sensibles a tener en cuenta cuando se leen los resultados de una encuesta electoral, y estos son:

1. El universo. No es lo mismo considerar para la entrevista a todo hombre y mujer mayor de 18 años en capacidad de votar que a todo hombre y mujer que votó en las elecciones más recientes. Esto último reduce el universo y puede producir resultados muy diferentes.

2. El error. Algunas firmas encuestadoras se limitan a publicar el error con que fijaron el tamaño de muestra, y este no sirve para nada a la hora de leer los resultados. El que importa realmente es el error estimado, y este se calcula posterior a la aplicación. El empate técnico es un término que se ha hecho popular en los medios, pero en realidad lo que se hace de comparar la ventaja de un candidato A con un candidato B con el error, y si este último es mayor se cataloga como empate técnico, no es del todo confiable.

3. El método de muestreo. Se debe mirar el método de muestreo utilizado; he visto con asombro en firmas locales que en la ficha técnica aparece como método de muestreo el método cuantitativo. ¿Cual es ese?, y le he escrito muy amablemente a la entidad que la publica y sin embargo sigue apareciendo. El muestreo puede ser por conglomerados, estratificado, polietápico etc. El método de muestreo puede ser tan importante como el tamaño de la muestra.

4. La técnica de recolección de información. Si la encuesta es telefónica, debe tener en cuenta que no todos tienen teléfono fijo o celulares, especialmente en las zonas rurales, y un candidato puede ser fuerte en este segmento, y esto aumentaría el error.

5. El porcentaje de no respuesta. Los indecisos o aquellos que manifiestan que no saben por quién van a votar pueden decidir una elección, por lo tanto deben incluirse en cualquier análisis que se haga de la misma.

Por último, recuerde mirar en la ficha técnica quién paga la encuesta, y no se deje cambiar su intención de voto, si es de convicción, por la influencia de unas encuestas mal interpretadas.

Marco Ariza Dau