El problema de las bacterias en la UCI en la Clínica La Asunción no es nada nuevo, desde hace rato vengo escuchando que ese centro asistencial está invadido por diferentes tipos de bacterias que han ocasionado la muerte a muchos pacientes, entre esos la del Joe Arroyo, por eso la noticia difundida por el periodista Jorge Cura no me sorprendió, puesto que ese comentario ya venía rodando por todos los sectores de la ciudad.

Es común decir que la mayoría de las UCI tienen bacterias , pero la de La Asunción tiene más fama, y esto ha perjudicado a la entidad, que ha venido perdiendo credibilidad ante la comunidad, yo lo puedo decir, ya que tengo a un ser querido en esa clínica, y cuando me la remitieron ahí, nunca estuve de acuerdo, pero lamentablemente la EPS o entidad de salud le están cerrando las puertas a las clínicas buenas, entre esas La Bautista, donde ha sido tratado mi ser querido, y nunca se complicó como ha sucedido en La Asunción, lo cual me motivó a enviarles un derecho de petición por el trato que se le ha estaba dando a mi familiar, el cual no era el mejor, entre esos el caso de la bacteria, ya que los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas son los que más fácil contraen las bacterias y virus que rondan en las UCI, especialmente la de la Clínica La Asunción.

Una clínica a la que semanalmente se le mueren los pacientes en UCI, salen peor, pierde credibilidad. El objetivo de una clínica u hospital es que los pacientes salgan mejor y no llenar estadísticas negativas de muertos o personas que salen en pésimo estado, por eso lo más seguro es que muchos familiares de pacientes que han fallecido o se han complicado en la UCI de esa clínica tomarán las acciones legales, ya que esta situación no puede seguir, está de por medio la salud y vida de los pacientes. Igualmente trato el tema de que ciertos médicos y enfermeras no deben usar piercings o tatuajes; igualmente, médicos con colas en una UCI, eso llama más al contagio, hay que respetar a los pacientes y a sus familiares, eso que lo hagan en su vida particular, pero no laboral.

En esa misma clínica murió Esthercita Forero, además del Joe Arroyo. La gente comenta: si ellos que son personajes reconocidos, murieron, ¿qué se espera para los demás pacientes comunes?

Enrique Miranda Trujillo

