Hace 60 años había en Colombia 4 facultades de medicina públicas y una privada (la Javeriana). Hoy día hay 54, de las cuales solo 12 son públicas. Es decir, las privadas aumentaron un 4.000 por ciento, y las publicas solo un 200%.

Pero en Barranquilla esta situación anómala es mucho peor, pues todas (el 100%) son privadas y no hay una sola universidad del Estado que ofrezca un programa de medicina para los jóvenes del departamento del Atlántico de bajos recursos económicos, que tengan verdadera aptitud para ser un médico de las clases sociales menos favorecidas por los sistemas de salud.

En la Universidad del Magdalena, en cambio, siendo más joven que la Universidad del Atlántico, lograron abrir en el año 2003 una facultad de medicina (o un programa adscrito a una facultad de ciencias de la salud), con lo cual los jóvenes del Magdalena pueden estudiar esta carrera, muy costosa en las entidades privadas.

En la Universidad del Atlántico, en el año 2000, siendo gobernador Rodolfo Espinosa Meola, se hicieron todos los estudios para implementar la carrera de medicina, y ya estaba prácticamente fundada pues solo faltaba la aprobación del Gobernador, pero hubo cambio de mando, siendo nombrado Ventura Díaz, y todo el estudio y aprobaciones conseguidas por Ascofame y bajo la batuta del dr. Antonio Mendoza, se quedaron engavetadas, y hasta el día de hoy siguen oxidándose en el escritorio de los rectores que se han nombrado desde esa época, a pesar de la presión de diversos estamentos académicos de la ciudad.

Esta privatización de la educación ha sido preocupación no solo local sino nacional, e incluso de países como Chile y Francia. La semana pasada la Federación Médica Colombiana publicó un artículo del doctor Jorge E. Maldonado, miembro de la Academia Nacional de Medicina y profesor titular en la Mayo College of Medicine, anotando precisamente la privatización de la medicina e incluso el carácter elitista que se le da a los estudiantes en su carrera por programas orientados básicamente a las sub-especialidades.

De todos los candidatos a la Gobernación para el próximo periodo, solo le he escuchado a un candidato la propuesta de la creación del programa de medicina en la Universidad del Atlántico, para lo cual, de ser elegido, solo tiene que reactivar los estudios de factibilidad académica y financiera que existen desde el año 2000 y actualizarlos. Es posible que otros candidatos tengan esta propuesta, pero no se las he escuchado ni leído. Ojalá también la adopten.

Álvaro Jurado N. (md)

Asmedas, sección Atlántico

Colegio Médico Atlántico.

