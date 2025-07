A lo largo de la historia de las letras universales, escritores, pensadores, filósofos e intelectuales han plasmado sus reflexiones y visiones subjetivas a través de manifiestos que, por su carácter pertinente y de profundo análisis, han denominado ‘elogios’. Elogio, entendido en este contexto, no como halago sino como crítica aguda.

Entre muchos que se han publicado y difundido a la luz de circunstancias sociales específicas, sin duda alguna El elogio de la locura, conocido también como El elogio a la estupidez, del humanista Erasmo de Rotterdam, se ha constituido además como prototipo dentro de su género, en uno de los textos abanderados de la crítica puntual e incisiva sobre los garrafales errores del hombre y de la sociedad.

Pretendiendo este referente del Padre del Humanismo que la demencia, la pereza, la estupidez, la irreflexión y otras clases de defectos humanos se tejen en una alianza burlesca y cizañosa; no sé si resulta válido esbozar en este escrito un asomo a lo que atrevidamente he llamado ‘El elogio a la insensatez’, en el que convergen e interactúan la falta de sensatez, la imprudencia, la irresponsabilidad y hasta la obstinación de quienes en el rol de conductores, tanto de servicio público como particular, van maniobrando el timón mientras conversan desprevenidamente por celular.

Esta actitud, carente por completo de sentido común, permite caracterizar a estos conductores como insensatos. Insensatos por su indiferencia, su insensibilidad y, en particular, por su disposición a burlar o a pasar por alto las prohibiciones y advertencias de las autoridades.

Ocurrido un accidente de tránsito, en el que se logra determinar que el conductor hablaba por teléfono mientras conducía, comúnmente se escucha decir: ¡por culpa del celular! No, no es así; el culpable no es el celular. La culpabilidad es de quien de manera irresponsable y egoísta contesta o hace llamadas cuando va al volante. Aún si emplea el renombrado ‘manos libres’, que si bien es cierto ‘libera las manos’, mantiene apresada la atención, impidiendo casi de manera absoluta la percepción de las señales de tránsito, el cambio de luces del semáforo y hasta la movilización del peatón.

¿Cuántas situaciones desagradables en la vía se han producido por esta insensatez?... ¿Cuántos accidentes automovilísticos, con pérdida de vida inclusive, han sido producto de esta actitud indiscriminada e insensata?

Mucho se ha hablado con relación a estos hechos, múltiples campañas preventivas y de carácter educativo han saltado a la palestra de los medios masivos de información; sanciones y multas van y vienen y siguen llegando, pero poco efectivos y visibles han sido los resultados. Todavía son evidentes los conductores que pareciendo ajenos a las prevenciones y quizás jactándose de muy diestros, se desplazan sobre la carretera mientras su conversación telefónica parece un talk show de televisión internacional, poniendo en riesgo, de manera irresponsable, no solamente su propia vida sino también la de los pasajeros y hasta la del transeúnte.

Y sin embargo, sigue siendo culpable el celular; sigue siendo señalado, cuestionado, sometido al escarnio público como el más atroz de los criminales. Pero pocos, tal vez muy pocos, critican la actitud indiferente de sus usuarios sobre ruedas. Aquí se hace oportuno el significado de aquel refrán que en la sabiduría popular reza que al perro más flaco se le pega la garrapata.

Jorge Jesús Correa Bellío

Josuej99@gmail.com