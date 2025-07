Con motivo de las justas electorales que se realizaran en el mes de octubre, en las que se elegirá alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, es necesario que la ciudadanía barranquillera haga reflexiones por la forma como han sido manejados la ciudad y el Departamento. Bien es sabido que Barranquilla tiene prioridades muy importantes, en las que sobresalen:

-En primer término aparecen los arroyos, que es una necesidad total para toda la ciudad; no hay funcionario público que haya entablado un plan de acción ágil y dinámico contra este flagelo que viene carcomiendo a la ciudad desde hace muchos años, y que ha causado calamidades, desastres y muertes en esta urbe; de donde es urgente la canalización de los arroyos.

-En segundo término está la seguridad de la ciudad, que se padece en todos los estratos, por lo cual es importante una política agresiva contra la inseguridad. Seguidamente existen problemas en educación, salud y prestación de servicios públicos; los concejales, diputados y el ejecutivo no deben crear impuestos gravosos que ya la ciudadanía no los soporta, en los que menciono el famoso impuesto de Valorización, que es idéntico al Predial, el de Seguridad y Alumbrado Público tasados en el recibo de Electricaribe, que están en manos de concesionarios bastante gravosos para la ciudad, como ya sabemos de los escándalos de corrupción. Los elegidos deben respetar los intereses para servir a la ciudadanía, no para golpear a la comunidad.

-Por último, la conciencia del pueblo debe respetarse y no usar el voto para montaje de corrupción y clientelismo.

Justiniano De Moya

c.c. 7.413.206