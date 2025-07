Había una farmacia, ahí llegó Alcohólicos Anónimos, fundado en 1935 en Estados Unidos. El dueño de la farmacia, un tinterillo, un borrachito de la calle del crimen, un profesor llamado Ángel J., un hacedor de guitarras llamado Andresito, un comerciante caleño llamado César Alonso venía a Barranquilla a vender botones y hebillas.

Dejó de beber por 24 horas a los 10 años de estar asistiendo ayudando a dejar de beber, se compró un solar o patio escueto y poco a poco construyó un edificio en la calle 44 No. 43-20; se llama edificio Alonso, yo estaba en la calle 33 con 40, vendía naranjas en una carretilla, tenía pocos años, era joven.

Un barranquillero tenía una refresquería y me dijo “venga, trabaje conmigo, ahí me salió un puesto en S.K.F., venta de balineras, le dejo el negocio para que me lo pague, me da $6.000 pesos mensuales”. Era el año 1958, en el año 1968 le compré el local. El señor que me salvó económicamente fue el señor Rubén Ramírez, gracias, gracias, el costeño es noble, el costeño se conoce porque no es capaz de comerse un gajo de mamón él solo.

Alcohólicos Anónimos me salvó la vida, cuando tenía una recaída, o un problema de familia, cuando terminaba la reunión se quedaban 4 alcohólicos para ayudarme, lo que me marcó fue cuando el compañero César me llevó al hotel Caribana a tomar tinto. Cipote hotel tan grande, me asusté.

Pedro Rueda Vecino